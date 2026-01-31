Napoli l' arrivo di Schlein al convegno di ' Energia Popolare' di Bonaccini

Elly Schlein arriva a Napoli e si presenta alla Stazione Marittima per partecipare all’evento ‘Idee per l’Italia’ organizzato da Stefano Bonaccini. La segretaria del Partito Democratico si fa vedere tra le persone, scambia qualche parola e si muove con passo deciso. La sua presenza crea attenzione tra i partecipanti e i media che la seguono da vicino.

Le immagini dell' arrivo della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, alla Stazione Marittima di Napoli per partecipare all' iniziativa 'Idee per l'Italia' promossa da 'Energia Popolare' di Stefano Bonaccini. Per la leader dem tanti applausi e selfie con i sostenitori.

