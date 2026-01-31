Napoli la rosa si riduce ulteriormente | la conferma ufficiale

Il Napoli perde un altro giocatore. Luca Marianucci si trasferisce ufficialmente al Torino e lascia la squadra partenopea, che già affronta problemi di organico. La sua partenza si aggiunge alle difficoltà in campo per i partenopei, che devono fare a meno di un ulteriore elemento della rosa.

Il Napoli, già in ampia crisi numerica, perde ufficialmente un altro elemento della rosa. Infatti, Luca Marianucci è stato annunciato come nuovo giocatore del Torino e, dunque, non vestirà la maglia azzurra almeno sino al termine della stagione. Il trasferimento, infatti, è avvenuto in prestito secco. Ora, però, sono ancora meno le alternative arruolabili da parte di mister Conte, in attesa dei recuperi fisici della lunghissima lista di infortunati. Marianucci passa al Torino: il comunicato. Il Torino ha annunciato l’arrivo di Luca Marianucci in prestito secco dal Napoli: il difensore italiano si trasferisce sino al termine della stagione alla ricerca di tempo di gioco e di fiducia, cose che gli sono mancate in questi 6 mesi con la maglia partenopea, malgrado il passaggio alla difesa a 3. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it

