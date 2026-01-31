Napoli i 9 punti di distanza dall’inter non auto­riz­zano pro­getti scudetto Condò

Il Napoli non può ancora sognare lo scudetto. La squadra di Spalletti ha otto punti di distanza dalla vetta e, nonostante le prestazioni positive, i numeri restano impietosi. La sfida contro le grandi d’Europa ha mostrato i limiti della rosa, che ha ancora bisogno di crescere per competere ai massimi livelli. La corsa al titolo sembra più lontana di quanto si possa pensare, e i tifosi devono aspettare ancora.

Del Napoli e delle altre italiane che hanno giocato la Champions si occupa il Corriere della Sera con Paolo Condò che si occupa del presente e del futuro del club azzurro. Sia per quello he riguarda la stagione ancora in corso sia per la prossima. Scrive Condò: Qual è il com­pito del Napoli ora che la fase a gironi delle coppe è finita, e il suo sta­tus di cam­pione d'ita­lia fa a pugni con l'evi­denza di aver con­cluso già a gen­naio — unica delle nostre — il per­corso euro­peo? Vin­cere lo scu­detto è una rispo­sta imper­via, per­ché i 9 punti di distanza dall'inter non auto­riz­zano pro­getti in tal senso.

