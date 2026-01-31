Napoli i 9 punti di distanza dall’inter non autorizzano progetti scudetto Condò
Il Napoli non può ancora sognare lo scudetto. La squadra di Spalletti ha otto punti di distanza dalla vetta e, nonostante le prestazioni positive, i numeri restano impietosi. La sfida contro le grandi d’Europa ha mostrato i limiti della rosa, che ha ancora bisogno di crescere per competere ai massimi livelli. La corsa al titolo sembra più lontana di quanto si possa pensare, e i tifosi devono aspettare ancora.
Del Napoli e delle altre italiane che hanno giocato la Champions si occupa il Corriere della Sera con Paolo Condò che si occupa del presente e del futuro del club azzurro. Sia per quello he riguarda la stagione ancora in corso sia per la prossima. Scrive Condò: Qual è il compito del Napoli ora che la fase a gironi delle coppe è finita, e il suo status di campione d’italia fa a pugni con l’evidenza di aver concluso già a gennaio — unica delle nostre — il percorso europeo? Vincere lo scudetto è una risposta impervia, perché i 9 punti di distanza dall’inter non autorizzano progetti in tal senso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Napoli Champions
Piccari esalta l’Inter: «Ha un regolarità incredibile. I sei punti di distanza con il Napoli ci stanno tutti»
Piccari, direttore di TMW Radio, analizza il momento dell’Inter, evidenziando la sua costanza e regolarità nel corso della stagione.
Condò dopo Torino Milan: «Rossoneri in corsa per lo scudetto. E l’Inter…»
Ultime notizie su Napoli Champions
Argomenti discussi: Un’ottima giornata di campionato per l’Inter; Napoli abbandona il sogno Scudetto - Inter domina con 9 punti di vantaggio; Classifica Serie A un anno dopo: boom del Como; Napoli ai playoff di Champions: cosa serve per qualificarsi.
Napoli, i 9 punti di distanza dall’Inter non autorizzano progetti scudetto (Condò) Sul Corsera. Il dovere del Napoli è la qualificazione alla Champions, da lì discende il resto e le domande sono: Conte e McTominay resteranno https://www.ilnapolista.it/2026/01/ - facebook.com facebook
l Napoli crolla a nove punti dall’Inter Per Riccardo Mancini gli infortuni pesano sulla stagione degli azzurri Ogni lunedì 4-3-2-1 powered by SisalTipster su #DAZN x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.