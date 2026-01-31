Napoli-Fiorentina le probabili scelte di Conte | c’è una novità dell’ultim’ora!

Domani sera il Napoli di Antonio Conte torna in campo contro la Fiorentina, alla ricerca della prima vittoria dopo quasi due settimane. I partenopei si preparano a giocare davanti ai propri tifosi alle 18:00, con alcune novità nelle scelte dell’allenatore. La partita si presenta come un’occasione importante per il Napoli di rimettersi in carreggiata, dopo il pari contro il Sassuolo del 17 gennaio.

Manca sempre meno al ritorno in campo del Napoli di Antonio Conte. I partenopei ospiteranno la Fiorentina nel match di sabato 31 gennaio 2026, dalle ore 18:00, per tentare di tornare alla vittoria che manca dal 17 gennaio contro il Sassuolo. Il tecnico ha ancora le scelte quasi obbligate, considerando le difficile situazione lato infortuni che prosegue da tempo. Sky Sport rivela però un cambio dell’ultim’ora, che riguarda la fascia: out Olivera, dentro Spinazzola a sinitra e Gutierrez a destra. Napoli-Fiorentina, le ultime di Sky: Spinazzola e Gutierrez sulle fasce. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte avrebbe sciolto tutti i dubbi e le riserve per la formazione titolare che scenderà in campo dalle ore 18:00 contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

