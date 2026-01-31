Napoli-Fiorentina la diretta dallo Stadio Maradona

Da forzazzurri.net 31 gen 2026

Da uno stadio Maradona pieno di tifosi, inizia la partita tra Napoli e Fiorentina. I giocatori entrano in campo, il pubblico scandisce i nomi delle squadre. La partita è appena cominciata e si sente già il rumore delle urla e dei battimani. I minuti passano veloci, con azioni che si susseguono e tifosi che sperano in un risultato positivo per i loro colori.

1? Inizia la sfida tra Naopoli e Fiorentina al Maradona

