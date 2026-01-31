Il calcio napoletano torna in campo con Napoli-Fiorentina, segnando l’inizio della “seconda stagione” dopo l’eliminazione dalla Champions League. I partenopei cercano di riprendere ritmo e fiducia, mentre i toscani vogliono mettere punti in cascina in vista dei prossimi impegni. La partita si gioca in un clima di attesa e voglia di riscatto, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

Per il Napoli si apre una nuova fase della stagione. Archiviata l’esperienza europea con l’eliminazione dalla Champions League, ora l’attenzione si sposta completamente su campionato e Coppa Italia, gli unici obiettivi rimasti da inseguire fino in fondo. La sfida contro la Fiorentina, in programma oggi al Maradona, rappresenta l’inizio simbolico di questo secondo capitolo. “con il petto gonfio per lo splendido primo tempo e l’anima svuotata dalla fatica e dalla delusione per il trentesimo posto. Non è stato una bel percorso, no. E tremendi sono soprattutto i rimpianti danesi (Copenaghen) e tedeschi (Eintrancht)”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Napoli-Fiorentina, inizia la "seconda stagione" dopo l'addio Champions

Il futuro di Gudmundsson alla Fiorentina rimane incerto a causa di interessamenti da parte di grandi club italiani e stranieri.

