Napoli-Fiorentina Gutierrez schierato di nuovo a destra
Meno di un’ora all’inizio di Napoli-Fiorentina allo Stadio Diego Armando Maradona. Gutierrez è stato schierato di nuovo a destra, mentre le due squadre si preparano a scendere in campo per la sfida di questa sera. I tifosi sono già in attesa, curiosi di vedere come si svilupperà la partita.
Napoli-Fiorentina tra meno di un’ora saranno sul terreno di gioco dello Stadio Diego Armando Maradona. I tecnici hanno deciso gli undici che scenderanno in campo. Confermate le indiscrezione della vigilia in casa azzurra: un solo cambio di formazione rispetto all’undici che ha sfidato il Chelsea in Champions League. Torna Gutierrez, schierato ancora largo a destra, con Spinazzola che va a sinistra. Per il resto tutto confermato: Di Lorenzo, Juan Jesus e Buongiorno in difesa. A centrocampo la coppia McTominay-Lobotka e davanti Vergara ed Elmas alle spalle di Hojlund. In casa Fiorentina non c’è Kean: al centro dell’attacco spazio a Piccoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Approfondimenti su Napoli Fiorentina
Napoli-Fiorentina, Conte cambia poco: Gutierrez a destra dal 1’
Il Napoli si prepara alla sfida contro la Fiorentina con poche novità.
Napoli-Fiorentina, Conte cambia solo una pedina: Gutierrez a destra dal 1’
I tifosi del Napoli si preparano per una partita importante contro la Fiorentina, con poche novità rispetto alla formazione che ha battuto il Chelsea in Champions League.
NAPOLI - FIORENTINA 0-3
Ultime notizie su Napoli Fiorentina
Argomenti discussi: Napoli, le scelte di Conte: Spinazzola e Olivera sulle fasce. Gutierrez parte dalla panchina; Napoli, Gutierrez schierato a destra: In una situazione di difficoltà, mi posso adattare; Gutierrez: Dobbiamo essere cattivi dall'inizio. Di Gregorio: Partita difficile; Napoli-Savoia è finita 3-0, ha segnato Lukaku! Al 45' Lucca ha lasciato e se n'è andato, curiosità su Gutierrez e Meret.
Napoli-Fiorentina, le formazioni: le scelte di Conte e VanoliSono note le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina. Confermate le indiscrezione della vigilia in casa azzurra: un solo cambio di formazione rispetto all'undici che ha sfidato il Chelsea ... tuttonapoli.net
Napoli-Fiorentina, Conte dà fiducia a Gutierrez sulla destra e sposta Spinazzola a sinistraNapoli-Fiorentina: tutte le informazioni sulle formazioni e le strategie in un incontro atteso da tutti gli appassionati. ilnapolista.it
. @SerieA Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali x.com
Oggi sarò a Napoli per raccontarvi ogni istante di Napoli-Fiorentina. Due città, due passioni, un solo obiettivo: la vittoria. Mi preparo a vivere e farvi vivere le emozioni che solo il calcio sa regalare, portando la mia voce nelle vostre case e nei vostri cuori attrave - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.