napoli fiorentina gutierrez schierato di nuovo a destra

Meno di un’ora all’inizio di Napoli-Fiorentina allo Stadio Diego Armando Maradona. Gutierrez è stato schierato di nuovo a destra, mentre le due squadre si preparano a scendere in campo per la sfida di questa sera. I tifosi sono già in attesa, curiosi di vedere come si svilupperà la partita.

Napoli-Fiorentina tra meno di un’ora saranno sul terreno di gioco dello Stadio Diego Armando Maradona. I tecnici hanno deciso gli undici che scenderanno in campo. Confermate le indiscrezione della vigilia in casa azzurra: un solo cambio di formazione rispetto all’undici che ha sfidato il Chelsea in Champions League. Torna Gutierrez, schierato ancora largo a destra, con Spinazzola che va a sinistra. Per il resto tutto confermato: Di Lorenzo, Juan Jesus e Buongiorno in difesa. A centrocampo la coppia McTominay-Lobotka e davanti Vergara ed Elmas alle spalle di Hojlund. In casa Fiorentina non c’è Kean: al centro dell’attacco spazio a Piccoli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

NAPOLI - FIORENTINA 0-3

