Napoli-Fiorentina Conte a DAZN | In Europa siamo sulla strada giusta Serve pazienza per Lukaku

Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN. Ha detto che la squadra sta andando nella direzione giusta in Europa, ma avverte che ci vorrà ancora pazienza con Lukaku. Il tecnico ha toccato anche i temi della Champions League, della condizione della squadra e degli infortuni.

Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN, affrontando i temi caldi del momento tra Champions League, condizione della squadra e situazione infortuni. Champions League Il tecnico azzurro ha fatto il punto dopo la sfida contro il Chelsea, sottolineando gli aspetti positivi nonostante l'eliminazione: «Ho valutato con la squadra la gara con il Chelsea, che secondo me è stata molto, molto positiva. Non siamo stati premiati alla luce dello sforzo fatto in campo, ma allo stesso tempo abbiamo la consapevolezza di aver dimostrato che a livello europeo siamo sulla strada giusta.

