Alle 18 al Maradona, il Napoli batte la Fiorentina 2-1. La partita si è accesa subito, con il Napoli che ha segnato il primo gol. Nel secondo tempo, la Fiorentina ha pareggiato, ma il Napoli ha trovato il gol decisivo con un inserimento di un giovane al posto di Vergara. La vittoria permette al Napoli di tenere il passo in classifica.

Il Napoli affronta la Fiorentina per la ventitreesima giornata di Serie A. Match alle ore 18 al Maradona e visibile esclusivamente sulla piattaforma Dazn. Gli azzurri vogliono rilanciarsi in ottica qualificazione Champions dopo la sconfitta contro la Juve della scorsa giornata e la cocente eliminazione contro il Chelsea nella massima competizione europea. Fondamentale trovare i tre punti e il sereno per proseguire il percorso dopo gli ultimi stop, Conte purtroppo non ha molte scelte di formazione causa lunga lista di indisponibili come da un pò di tempo. Difatti giocano gli stessi undici di mercoledì ma con unica differenza, Gutierrez dentro al posto di Olivera che si accomoda in panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Fiorentina 2-1, entra Giovane al posto di Vergara (LIVE)

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

