Napoli confermato il drammatico infortunio di Di Lorenzo Conte | Si è rotto il ginocchio I possibili tempi di reucpero

Napoli, Giovanni Di Lorenzo si rompe il ginocchio durante l’allenamento. La notizia arriva direttamente da Antonio Conte, che conferma: il capitano azzurro rischia di dover chiudere anzitempo la stagione. La squadra dovrà fare a meno di lui per un lungo periodo, e ora si pensa ai tempi di recupero e alle possibili alternative in difesa.

Brutte notizie in casa Napoli. Come confermato direttamente da Antonio Conte, l’infortunio rimediato da Giovanni Di Lorenzo è purtroppo molto serio: il capitano azzurro si è rotto il ginocchio e, salvo clamorosi colpi di scena, la sua stagione può considerarsi già conclusa: “Di Lorenzo si è rotto il ginocchio, sapete benissimo cosa rappresenta per noi. Ci dicono di non lamentarci, ma c’è una serie di infortuni gravi, non infortuni normali. Fai fatica dopo a metterci una pezza. Noi lo stiamo facendo. I ragazzi vanno ringraziati, stanno facendo cose straordinarie. Di Lorenzo è un pezzo da novanta, lo abbiamo perso.🔗 Leggi su Dailynews24.it

