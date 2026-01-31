Napoli confermato il drammatico infortunio di Di Lorenzo Conte | Si è rotto il ginocchio I possibili tempi di recupero

Il Napoli perde il suo capitano. Giovanni Di Lorenzo si è rotto il ginocchio durante l’allenamento e le prime diagnosi indicano un infortunio grave. Antonio Conte, che ha confermato la notizia, parla di una stagione ormai compromessa per il difensore azzurro. La squadra dovrà ora trovare le soluzioni per affrontare le prossime partite senza il suo leader in campo.

Brutte notizie in casa Napoli. Come confermato direttamente da Antonio Conte, l’infortunio rimediato da Giovanni Di Lorenzo è purtroppo molto serio: il capitano azzurro si è rotto il ginocchio e, salvo clamorosi colpi di scena, la sua stagione può considerarsi già conclusa: “Di Lorenzo si è rotto il ginocchio, sapete benissimo cosa rappresenta per noi il capitano. Ci dicono di non lamentarci, ma c’è una serie di infortuni gravi, non infortuni normali. Fai fatica dopo a metterci una pezza. Noi lo stiamo facendo e i ragazzi vanno ringraziati. Stanno facendo delle cose straordinarie. Di Lorenzo è un pezzo da novanta, e lo abbiamo perso.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su DiLorenzo Infortunio

Napoli, Giovanni Di Lorenzo si rompe il ginocchio durante l’allenamento.

