Napoli ansia per Di Lorenzo | infortunio al ginocchio Si teme il crociato

Durante il primo tempo della partita tra Napoli e Fiorentina, il capitano Giovanni Di Lorenzo si è infortunato al ginocchio sinistro. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra tifosi e squadra, perché le prime diagnosi parlano di un possibile infortunio al legamento crociato. I medici sono già intervenuti per valutare l’entità del problema.

DRAMMA AL MARADONA. Durante il primo tempo di Napoli-Fiorentina, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha riportato un grave infortunio al ginocchio sinistro. La dinamica è preoccupante: in fase di atterraggio dopo un colpo di testa, l'articolazione ha subito un'iperestensione innaturale impuntandosi nel terreno. Il difensore è uscito in barella e in lacrime. Si teme un interessamento dei legamenti (rischio lungo stop). L'emergenza è totale: con Marianucci appena ceduto al Torino e 8 indisponibili, il Napoli potrebbe tornare sul mercato. Prende quota la pista Juanlu Sanchez del Siviglia.

