Dopo la partita tra Napoli e Fiorentina, Antonio Vergara e Miguel Gutierrez hanno parlato ai microfoni di Dazn. Vergara ha mandato un messaggio che fa bene ai tifosi, dimostrando una mentalità vincente. La squadra azzurra, ancora in corsa per lo scudetto, mostra di avere le idee chiare e la determinazione giusta per continuare a sognare.

Al termine della partita fra Napoli e Fiorentina, hanno parlato ai microfoni Dazn gli autori dei due gol azzurri del match, Antonio Vergara e Miguel Gutierrez. Le loro parole danno carica e speranza in un periodo così complicato per la squadra, con infortuni a non finire. Vergara emozionato: le sue parole. Vergara ha inanzitutto risposto in merito alle sue condizioni dopo la botta alla testa nel finale: “Ho preso una botta in faccia e mi è iniziata a girare la testa, ma ora sto meglio. Non mi aspettavo due gol consecutivi, è emozionante. Il mister mi sta chiedendo una mano, penso che lo sto facendo”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli ancora da Scudetto? Che mentalità di Vergara: messaggio stupendo

