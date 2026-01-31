Napoli a gennaio c’è stata una mini rivoluzione | subito via tre nuovi acquisti del mercato estivo

A gennaio il Napoli ha fatto un passo deciso. La società ha preso tre nuovi giocatori, ma ha anche deciso di mandare via alcuni. Una mossa che ha sorpreso molti tifosi, dato che non era normale vedere così tante novità nello stesso mercato. La mini rivoluzione è iniziata subito, con scelte forti in uscita e nuovi acquisti che vogliono cambiare le carte in tavola.

Il mercato di gennaio del Napoli non è stato caratterizzato solo da nuovi innesti, ma anche da decisioni forti in uscita. Il club azzurro, infatti, ha scelto di ridisegnare parte della rosa dopo appena sei mesi, salutando, seppur in prestito, alcuni calciatori che non hanno convinto fino in fondo lo staff tecnico. A lasciare Castel Volturno sono stati in particolare Lucca, Lang e Marianucci, tre profili arrivati con aspettative importanti ma che non sono riusciti a ritagliarsi uno spazio significativo. Una scelta che porta chiaramente la firma di Antonio Conte, allenatore noto per la sua linea dura e per pretendere intensità, mentalità vincente e totale dedizione al progetto.🔗 Leggi su Dailynews24.it

