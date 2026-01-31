Rafa Nadal dice di rispettare Djokovic, ma confessa di tifare per Alcaraz. Il tennista spagnolo, che quattro anni fa vinse il suo secondo Australian Open, si prepara a seguire la sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Nadal ammette di essere ancora in corsa, anche se pensa che con meno infortuni avrebbe potuto essere lui a giocare. Domani sarà un'altra giornata di grande tennis, con Nadal in prima fila a tifare per il suo giovane connazionale.

Quattro anni fa vinceva l’Australian Open con una straordinaria rimonta da due set sotto contro Daniil Medvedev. Il secondo e ultimo della carriera. Oggi, Rafa Nadal è tornato a Melbourne Park per un evento Kia, e domani sarà in prima fila ad assistere a una finale che sarà comunque storica tra Carlos Alcaraz, giovane erede, e Novak Djokovic vecchio compagno di mille battaglie. Al cuore e alla bandiera, però, non si comanda, e poco importa che se il murciano dovesse vincere lo supererà come più giovane a conquistare il Grande Slam della carriera: “Voglio godermi un tennis di altissimo livello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nadal: "Rispetto per Djokovic, ma tifo Alcaraz. Senza tanti infortuni sarei qui a giocare"

Negli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev hanno raggiunto i quarti di finale, consolidando le proprie posizioni nel torneo.

