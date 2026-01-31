Nadal presente alla finale degli Australian Open | Tiferò Alcaraz

Domani mattina alle 9:30 si gioca la finale degli Australian Open alla Rod Laver Arena. Rafael Nadal, presente in tribuna, ha annunciato che tiferà per Alcaraz. Un momento importante per il tennista spagnolo, che si lascia coinvolgere dall’atmosfera del torneo, anche se non sarà in campo. La sfida tra Alcaraz e un avversario ancora da definire promette di essere combattuta.

Melbourne, 31 gennaio 2026 – Ci siamo: domani alle 9:30 alla Rod Laver Arena andrà in scena la finale degli Australian Open. Novak Djokovic contro Carlos Alcaraz in un'altra sfida generazionale: il serbo, che compirà 39 anni il prossimo 22 maggio contro lo spagnolo che, invece, il 5 dello stesso mese spegnerà 23 candeline. Nel cammino verso la finale, Djokovic ha superato Martinez al primo turno e Francesco Maestrelli nel secondo, entrambi in tre set, così come Botic van de Zandszhulp nel terzo turno. Agli ottavi di finale avrebbe dovuto affrontare Mensik che, però, si è ritirato prima del match, mentre ai quarti Musetti ha dovuto abbandonare il campo nel terzo set, dopo aver vinto i primi due. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Rafa Nadal sarà presente come ospite d'onore alla finale degli Australian Open 2026.

Rafael Nadal sarà presente a Melbourne in occasione della finale degli Australian Open 2026.

