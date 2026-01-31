Nadal ammira Djokovic ma il suo cuore è per Alcaraz in finale

Rafael Nadal ha detto che tifera’ per Alcaraz in finale agli Australian Open. Nonostante ammiri Djokovic, il suo cuore è tutto per il giovane spagnolo, che domani sfiderà il serbo nel match decisivo. Nadal ha anche spiegato di essere emozionato per questa sfida tra due grandi talenti del tennis mondiale.

Rafael Nadal, in occasione degli Australian Open, ha rivelato con chi vuole tifare nella finale maschile in programma domani, scelto con chiarezza tra due grandi nomi del tennis mondiale. Il ventiduesimo campione del Grande Slam, che ha trascorso gran parte della sua carriera in competizione con i più forti, ha dichiarato di avere un rispetto immenso per Novak Djokovic, ma di voler sostenere con il cuore Carlos Alcaraz. L’annuncio arriva nel contesto della “Notte delle Leggende”, evento che vedrà il campione spagnolo protagonista della serata inaugurale sulla pista centrale di Melbourne Park, in un’edizione che ha spostato la finale di doppio femminile al sabato per ottimizzare il calendario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Rafa Nadal dice di rispettare Djokovic, ma confessa di tifare per Alcaraz.

