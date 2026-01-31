Musicisti globali si mobilitano per la libertà di un artista italiano perseguitato dall’immigrazione

Il mondo della musica si unisce per difendere un artista italiano perseguitato dall’immigrazione. A pochi giorni dalla tragica morte di Alex Pretti, ucciso durante un’operazione dell’ICE a Minneapolis, numerosi musicisti di fama internazionale hanno preso posizione. La notizia ha scosso la scena, spingendo molti a chiedere giustizia e a denunciare le tensioni legate alle politiche migratorie. La mobilitazione cresce giorno dopo giorno, con concerti e manifestazioni in diverse città per sostenere la famiglia di Pretti e sensibilizzare sull’uso della forza da parte delle autorità

Il 30 gennaio 2026, a pochi giorni dal tragico incidente avvenuto a Minneapolis, dove un infermiere italiano residente negli Stati Uniti, Alex Pretti, è stato ucciso durante un'operazione dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE), si è scatenata una mobilitazione senza precedenti nel mondo dello spettacolo. L'evento ha acceso un focolaio di indignazione che ha travalicato i confini del Nord America, coinvolgendo artisti di fama mondiale che hanno preso posizione contro l'agenzia federale, accusata di violenze eccessive e di politiche migratorie invasive. Tra i primi a reagire è stata Ariana Grande, che ha condiviso le dichiarazioni del sindaco di New York Zohran Mamdani, sostenendo la richiesta di abolire l'ICE.

