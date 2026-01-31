Musica Jovanotti nominato Commendatore | Per me un grande onore

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha ricevuto la nomina a Commendatore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La notizia ha fatto il giro del mondo della musica italiana, con il cantante che si è detto molto onorato per questo riconoscimento. La cerimonia si è svolta ieri a Roma, tra sorrisi e abbracci, e lui ha ringraziato tutti coloro che lo hanno supportato lungo la sua carriera.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti è stato nominato Commendatore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A comunicare di aver ricevuto l'onorificenza è stato lo stesso rapper con un video diffuso sui suoi canali social. "Commendatore Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti!!! un grande onore – ha scritto Jovanotti -. Una grande emozione, sono felice, orgoglioso e grato. Lo dedico alle mie ragazze, alla memoria dei miei genitori, alla mia famiglia, al mio paese e a voi che siete la mia gente e avete reso possibile ciò che sembra impossibile. La mia passione mi ha regalato cose meravigliose, questa non me l'aspettavo proprio, e mi emoziona molto.

