musica in salotto sette concerti di grandi autori

EMPOLI Sette concerti, due in più rispetto all’anno scorso, tra febbraio e marzo. Tutto pronto al Teatro Il Momento di Empoli per la terza edizione di " Domeniche in salotto – Aperitivi in concerto ", la rassegna musicale a cura dell’associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli, della Città Metropolitana di Firenze e con il contributo del Ministero della Cultura. Tutti gli appuntamenti sono in programma di domenica alle 16.30, a partire da domani con le musiche di Haydn e Mozart, con Damiano Tognetti sul podio, il clarinetto del solista Claudio Mansutti e l’ Orchestra Il Contrappunto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Domeniche in Salotto – Aperitivi in Concerto è la rassegna musicale che si svolge al Teatro Il Momento di Empoli, giunta alla sua terza edizione.

