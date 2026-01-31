Musica in salotto Sette concerti di grandi autori
Al Teatro Il Momento di Empoli si prepara la terza edizione di
EMPOLI Sette concerti, due in più rispetto all’anno scorso, tra febbraio e marzo. Tutto pronto al Teatro Il Momento di Empoli per la terza edizione di " Domeniche in salotto – Aperitivi in concerto ", la rassegna musicale a cura dell’associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli, della Città Metropolitana di Firenze e con il contributo del Ministero della Cultura. Tutti gli appuntamenti sono in programma di domenica alle 16.30, a partire da domani con le musiche di Haydn e Mozart, con Damiano Tognetti sul podio, il clarinetto del solista Claudio Mansutti e l’ Orchestra Il Contrappunto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
