Motonautica Santi e Canzian premiati a Roma dopo un’annata da ricordare
A Roma, Santi e Canzian hanno ricevuto i premi del Coni per i successi in motonautica. La stagione per il team di Rimini è stata memorabile, con risultati che hanno fatto parlare di loro a livello nazionale. Le premiazioni confermano che il gruppo del Circolo nautico Rimini si è distinto per impegno e vittorie importanti.
È stata una grande stagione per la motonautica riminese e le premiazioni al Coni hanno sigillato col timbro dell’ente nazionale il lavoro e i risultati d’eccellenza del gruppo del Circolo nautico Rimini. Lo scenario è di quelli da sogno per ogni sportivo italiano, vale a dire il salone d’onore del Coni all’interno della cornice del Foro Italico a Roma. Atleti, famiglie e staff in festa, ma soprattutto oro e bronzo per Giulio Santi e Alberto Canzian, primo e terzo classificato nel circuito nazionale di Formula Junior Elite. Accanto agli atleti ecco la presenza di Giordano Pecci, consigliere e direttore tecnico del settore motonautica, e di Alessandro Urbinati, istruttore di moto d’acqua e motonautica giovanile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
