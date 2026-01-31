A Roma, Santi e Canzian hanno ricevuto i premi del Coni per i successi in motonautica. La stagione per il team di Rimini è stata memorabile, con risultati che hanno fatto parlare di loro a livello nazionale. Le premiazioni confermano che il gruppo del Circolo nautico Rimini si è distinto per impegno e vittorie importanti.

È stata una grande stagione per la motonautica riminese e le premiazioni al Coni hanno sigillato col timbro dell’ente nazionale il lavoro e i risultati d’eccellenza del gruppo del Circolo nautico Rimini. Lo scenario è di quelli da sogno per ogni sportivo italiano, vale a dire il salone d’onore del Coni all’interno della cornice del Foro Italico a Roma. Atleti, famiglie e staff in festa, ma soprattutto oro e bronzo per Giulio Santi e Alberto Canzian, primo e terzo classificato nel circuito nazionale di Formula Junior Elite. Accanto agli atleti ecco la presenza di Giordano Pecci, consigliere e direttore tecnico del settore motonautica, e di Alessandro Urbinati, istruttore di moto d’acqua e motonautica giovanile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motonautica. Santi e Canzian premiati a Roma dopo un’annata da ricordare

Approfondimenti su Santi Canzian

La cerimonia al Coni ha celebrato i successi della motonautica italiana, premiando i campioni che hanno contribuito a un anno da record.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Santi Canzian

Argomenti discussi: Motonautica. Santi e Canzian premiati a Roma dopo un’annata da ricordare.

Motonautica. Santi e Canzian premiati a Roma dopo un’annata da ricordareÈ stata una grande stagione per la motonautica riminese e le premiazioni al Coni hanno sigillato col timbro dell’ente ... sport.quotidiano.net

Sabato 24 gennaio il Club Nautico Rimini sarà presente a Roma in occasione delle Premiazioni ufficiali della Federazione Italiana Motonautica, che celebrano i risultati della stagione agonistica 2025. Tra gli atleti premiati anche i nostri colori, con Giulio Santi, - facebook.com facebook