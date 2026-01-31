Mostro di Firenze esposto riunisce 3 delitti in pista a luci rosse

La procura di Firenze ha ricevuto un nuovo esposto sul caso del Mostro di Firenze. Questa volta, il documento suggerisce che i delitti potrebbero essere collegati a un’ipotesi “porno”. L’esposto si aggiunge a un altro presentato alcune settimane fa, alimentando le teorie su un possibile movente legato a scene a luci rosse. Ora gli investigatori devono capire se ci sia davvero un legame tra i delitti e questa pista.

Un esposto presentato alla procura di Firenze - che va a sommarsi a un altro presentato alcune settimane fa - in cui si ipotizza come dietro al Mostro di Firenze ci sia un'ipotesi "porno". Pista che andrebbe a collegare i delitti delle coppiette di Calenzano (1981), Scopeti (1985) e ora anche Baccaiano (1982). Ne dà notizia l'Ansa. La proposta investigativa, presentata agli inquirenti dall'avvocato Mattia Alfano, non solo ha indicato il nome di un potenziale killer —un soggetto ancora in vita residente nella provincia di Firenze—ma avrebbe anche individuato, tra i documenti dell'inchiesta, un ulteriore indizio a suo carico.

