Mosse Inter | tratta Jones col Liverpool Frattesi verso il Nottingham

L’Inter ha trovato l’accordo per la cessione di Jones al Liverpool. Nel frattempo, Frattesi si avvicina al Nottingham. I due trasferimenti sono parte di un mercato in movimento tra Italia e Premier League, con l’Inter che cerca di alleggerire la rosa e i giocatori che sperano di trovare più spazio altrove.

Davide Frattesi al Nottingham Forest, Curtis Jones dal Liverpool all'Inter. Il clamoroso via vai sulla rotta Italia-Inghilterra è stato impostato nella giornata di venerdì. Si tratterebbe di un doppio prestito oneroso con diritto di riscatto. Frattesi da tempo voleva cambiare aria, visto che con Chivu giocava poco, e voleva una squadra che gli consentisse di giocare con continuità nella stagione che termina con il Mondiale. Al Forest, che gioca anche in Europa League, troverebbe peraltro due italiani: Nicolò Savona e, appena sbarcato, Lorenzo Lucca, che ha il suo stesso procuratore. Il colpo Jones invece è stato studiato sotto traccia negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inter in pressing su Jones del Liverpool.

L’Inter sta lavorando per rinforzare il centrocampo e ha messo gli occhi su Curtis Jones del Liverpool.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

