La partecipazione di Morgan a Sanremo sta creando già tensioni. Sul web, molti criticano la scelta di invitare l’artista, dopo le accuse di stalking rivolte da Angelica Schiatti. La Rai non ha commentato la vicenda e l’attenzione sui social cresce di ora in ora.

La presenza di Morgan a Sanremo sta alzando un polverone sui social: l'artista è accusato di stalking da Angelica Schiatti Oggi sono stati annunciati i duetti e le cover di Sanremo che il pubblico vedrà nella serata del 27 febbraio. Tra questi è stato annunciato il nome di Morgan che accompagnerà Chiello all’Ariston ed insieme si esibiranno in Mi sono innamorato di te (di Gino Paoli). La sua presenza in queste ore sta scatenando polemiche di vario genere. Infatti su Morgan pesa una grave accusa di stalking, mossa due anni fa da Angelica Schiatti, per la quale lei non ha accettato la giustizia riparativa e adesso, da tempo, si attende il primo processo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morgan a Sanremo, è già polemica: la Rai ignora le accuse di stalking?

Approfondimenti su Morgan Sanremo

Morgan torna al Festival di Sanremo 2026 per esibirsi come ospite di Chiello durante la serata dedicata alle Cover.

Il processo per stalking nei confronti di Morgan è stato sospeso su richiesta dell'artista, a seguito dell'eccezione di legittimità sollevata.

Ultime notizie su Morgan Sanremo

