Morata Juve 3.0? Spunta persino l’idea di un clamoroso ritorno | Milan e Como da convincere

Il nome di Alvaro Morata torna a circolare con insistenza, questa volta come possibile protagonista di una nuova avventura alla Juventus. L’attaccante spagnolo, già in passato tra i bianconeri, potrebbe fare il suo ritorno in maglia bianconera, anche se ci sono ancora da convincere Milan e Como. La società valuta questa ipotesi come una soluzione concreta per rinforzare il reparto offensivo, ma le trattative sono ancora in fase embrionale. I tifosi attendono novità e sperano in un colpo di scena che possa portare Morata di nuovo in Piemonte.

. Ecco l'ultima alternativa a Kolo Muani. Il mercato della Juventus è entrato nella sua fase più critica, una corsa contro il tempo che assomiglia sempre più a un labirinto senza via d'uscita. A meno di 72 ore dal gong finale, la casella del centravanti di peso resta vuota, alimentando l'ansia di un Luciano Spalletti che attende rinforzi per non restare scoperto fino al rientro di Vlahovic. Lo stallo delle prime scelte. Le piste principali sembrano essersi arenate in un groviglio di veti incrociati e costi proibitivi.

