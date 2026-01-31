Monza Power Run l' annuncio | L' avventura finisce qui la manifestazione si ferma al 2025

La Monza Power Run si ferma. Il sindaco di Villasanta, Lorenzo Galli, ha annunciato che l’evento sportivo, diventato un punto di riferimento negli ultimi vent’anni, chiuderà i battenti nel 2025. La decisione ha sorpreso molti appassionati, che da sempre partecipano con entusiasmo e spirito di solidarietà. Galli ha spiegato che la scelta deriva da ragioni organizzative e di sostenibilità, ma i dettagli su eventuali future iniziative rimangono ancora poco chiari. Per ora, l’ultima edizione si terrà tra due anni, segnando

Finisce un'era. Lorenzo Galli, sindaco di Villasanta ha annunciato la fine della manifestazione sportiva che da oltre 20 unisce sport, divertimento e solidarietà: "L'avventura finisce qui".La manifestazioneLa Monza Power Run è un evento unico nel suo genere organizzato dall'associazione no-profit.

