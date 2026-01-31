Monossido dal braciere acceso | una famiglia resta intossicata In ospedale neonato di cinque mesi

Una famiglia di cinque persone è finita in ospedale dopo aver respirato monossido di carbonio da un braciere acceso in casa. La vicenda è avvenuta giovedì sera, poco prima delle 21, in via Don Minzoni. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma ancora non si conoscono le condizioni di tutti i coinvolti. Tra loro anche un neonato di cinque mesi.

Una serata che rischiava di trasformarsi in tragedia quella vissuta giovedì, poco prima delle 21, in un'abitazione di via Don Minzoni. Un'intera famiglia di origine magrebina, composta da quattro persone, è rimasta intossicata dalle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un braciere acceso all'interno delle mura domestiche, probabilmente con l'intenzione di scaldarsi. Secondo le prime ricostruzioni, i genitori e i due figli, uno di sette anni e l'altro, un neonato di soli 5 mesi, avevano acceso il braciere per riscaldare l'ambiente. In breve tempo, il pericoloso prodotto della combustione ha cominciato a saturare la stanza.

