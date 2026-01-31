Monaco | Nella battaglia si è notato il piattume di Sinner Doveva far sentire più la sua presenza scenica

L’ultima puntata di TennisMania ha acceso i riflettori su Jannik Sinner. Guido Monaco ha criticato il suo rendimento in campo, dicendo che si è visto un giocatore troppo piatto e poco incisivo. Secondo l’esperto, Sinner doveva mostrare più personalità e farsi sentire di più in partita. La trasmissione di OA Sport ha analizzato anche altri aspetti della sua prestazione, ma Monaco ha insistito sulla mancanza di presenza scenica.

Non poteva che essere particolarmente ricca l'ultima puntata di TennisMania, trasmissione di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport con la conduzione di Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. Nel corso della trasmissione, proprio Monaco ha commentato a caldo l'incredibile giornata vissuta agli Australian Open e contrassegnata dalla sconfitta inaspettata di Jannik Sinner al cospetto di uno stoico Novak Djokovic e dal successo di Carlos Alcaraz su Alexander Zverev dopo una maratona lunga più di cinque ore. Per la voce di Eurosport si è trattato di un giorno storico: " Una giornata comunque memorabile, da ricordare.

