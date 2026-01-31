Cinque dipendenti di una piccola casa editrice di Firenze hanno denunciato molestie, offese e gesti volgari da parte del loro ex datore di lavoro. Le accuse riguardano un periodo di oltre un anno, durante il quale si sarebbero sentiti costretti a subire vessazioni di ogni tipo. Ora l’uomo è a processo.

Molestie, offese, gesti volgari e allusioni sessuali. Per oltre un anno cinque dipendenti di una piccola casa editrice di Firenze (ora in liquidazione) sarebbero state costrette a subire le vessazione del loro datore di lavoro. Il 51enne, secondo l’accusa, in più episodi avrebbe insultato le lavoratrici, chiedendogli anche di lasciare i fidanzati e di praticargli del sesso orale, abbassandosi la zip dei pantaloni e mimando baci e ammiccamenti. Più volte, si legge sul capo d’imputazione, avrebbe umiliato una delle cinque donne ricordandogli che era "l’ultima arrivata" e che avrebbe dovuto lavorare molto altrimenti non avrebbe preso lo stipendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Molestie choc sul lavoro. In cinque lo denunciano. Ex editore a processo

Approfondimenti su Firenze Casa Editrice

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Firenze Casa Editrice

Argomenti discussi: Molestie choc sul lavoro. In cinque lo denunciano. Ex editore a processo; Toccamenti e molestie sul lavoro a Valdilana, la Procura chiede di archiviare; Merate molestata da un collega sul posto di lavoro | adesso resta senza lavoro.

Se il potere è squilibrato, il consenso può essere una maschera. È così nei luoghi di lavoroIn definitiva, la sottomissione ci ricorda ch e la libertà non è un presupposto astratto, ma una condizione concreta. Dove il potere è squilibrato, il consenso può essere una maschera. E il diritto, ... ilfattoquotidiano.it

Molestie sul lavoro, l’esperta: Fenomeno diffuso ma poche denunceGenova - Un problema diffuso ma poco denunciato: è questo il dato che emerge dal convegno organizzato da Legacoop sulla Prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro, che si è svolto questa ... ilsecoloxix.it

Julio Iglesias, accuse choc: due ex dipendenti denunciano presunti abusi sessuali Due ex lavoratrici lo accusano di molestie e violenze nelle sue residenze caraibiche: la magistratura spagnola avvia verifiche preliminari - facebook.com facebook

Choc a Brindisi, violenze sessuali su dieci studentesse della scuola media: indagato collaboratore x.com