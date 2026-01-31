Modena Sud chiusura del casello nella notte tra il 2 e 3 febbraio

Questa notte, sulla A1 Milano-Napoli, chiudono il casello di Modena Sud. La chiusura durerà dalle 21 di lunedì 2 alle 5 di martedì 3 febbraio. La decisione serve a permettere i lavori di pavimentazione sulla strada. Chi arriva da Milano in uscita a Modena Sud dovrà trovare percorsi alternativi. La circolazione subirà disagi e si consiglia di pianificare bene gli spostamenti.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di lunedì 2 alle 5 di martedì 3 febbraio, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena nord o di Valsamoggia. .🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Modena Sud

Questa notte, il casello di Modena Nord sulla A1 è stato chiuso per lavori di manutenzione.

Nella notte di sabato 17 gennaio, sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso lo svincolo Brennero-Modena in entrambe le direzioni, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Modena Sud

Argomenti discussi: Una notte di chiusura per la A1 a Modena, deviazioni sulla viabilità ordinaria; Lavori al cavalcavia, casello di Modena Nord chiuso in entrata per due notti; Empoli-Modena allo stadio ‘Carlo Castellani’: come cambia la viabilità; Vecchio ponte dell’Uccellino. Via ai lavori di demolizione . Poi saranno ripristinati gli argini.

Lunedì notte in A1 chiusa l’uscita della stazione di Modena sudSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 febbraio, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene da Milano. I ... sassuolo2000.it

Casello Modena sud chiuso per lavoriNella notte tra oggi e domani sarà chiuso per lavori a cura di Autostrade per l’Italia il casello di... Nella notte tra oggi e domani sarà chiuso per lavori a cura di Autostrade per l’Italia il ... ilrestodelcarlino.it

Clinica Veterinaria Modena Sud (@clinicaveterinariamodenasud) - facebook.com facebook