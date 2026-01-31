Mobilieri testa-coda contro Colli Marittimi E due scontri salvezza

Domani pomeriggio si gioca il big match tra la prima della classe, Mobilieri Ponsacco, e i Colli Marittimi, fanalino di coda della classifica. È un incontro che potrebbe decidere molto in chiave salvezza e che si preannuncia acceso, con i giocatori pronti a dare il massimo per conquistare punti importanti. La partita si svolge alle 15 e rappresenta un vero e proprio scontro diretto tra due squadre con obiettivi opposti.

Quinta di ritorno nel girone B di Promozione, domani, domenica 1 febbraio, con inizio gare alle 15. Derby testa-coda per la capolista Mobilieri Ponsacco contro i Colli Marittimi. I rossoblu di Polzella sono chiamati a rispondere sul campo alla sconfitta di domenica sul campo della Cuoiopelli (la prima della stagione). I Mobilieri corrono sempre da soli in vetta alla classifica con sette punti di vantaggio sul Massa Valpiana, quindi hanno ampi margini, ma domani hanno quasi l'obbligo di non fallire con i Colli che hanno bisogno di fare punti per salvarsi. Sul campo Nesi di Tavarnuzze si affrontano Cerbaia e Cuoiopelli, le squadre che hanno pareggiato più di tutte le altre (10 volte ciascuna).

