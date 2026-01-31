Mlacic Udinese irrompono i friulani nella corsa al classe 2007! Bruciata la concorrenza dell’Inter? Cosa sta succedendo
L'Udinese si è fatta avanti con forza nella corsa al giovane classe 2007, mettendo in difficoltà l’Inter. Il calciomercato invernale si anima con uno sviluppo improvviso che potrebbe cambiare le carte in tavola. La società friulana sembra aver sorpreso tutti, lasciando l’Inter a cercare alternative mentre il tempo stringe.
Calciomercato Inter, Mlacic incontro avviato con l’Hajduk per il difensore classe 2007
Sul calciomercato dell'Inter, sono stati avviati i primi contatti con l’Hajduk per il giovane difensore classe 2007 Mlacic.
Atta Juve, c’è un triplo ostacolo nella corsa al centrocampista dell’Udinese: dal prezzo alla concorrenza, tutti gli aggiornamenti
Argomenti discussi: La Juve aspetta En-Nesyri, scatto Udinese per Mlacic, Guaita saluta Parma: le top news delle 18.
Mlacic, niente Inter: trattativa ai dettagli con l'UdineseOfferta ufficiale del club bianconero: parti al lavoro per definire al più presto i dettagli. msn.com
Udinese, vicino l’arrivo di Mlacic: parti al lavoro per definire l’accordoMlacic è vicino all'Udinese: parti al lavoro per definire l'accordo per l'arrivo del classe 2007 in bianconero. I dettagli ... gianlucadimarzio.com
Saltata la pista Inter, Serie A comunque all'orizzonte per #Mlacic: l'Udinese vicina all'intesa con l'Hajduk x.com
#Udinese, si avvicina #Mlacic: parti al lavoro per definire l'operazione - facebook.com facebook
