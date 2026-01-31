La Russia ha mostrato il suo missile ipersonico Sarmat al World Defense Show di Riyadh. In tre minuti, il sistema si avvia e diventa operativo, come hanno spiegato i tecnici russi. Il nuovo missile, pensato per operare a alte velocità, punta a rafforzare la capacità militare russa. La presentazione ha attirato l’attenzione di esperti e militari di tutto il mondo.

La Russia ha svelato al World Defense Show 2026, in corso a Riyadh, il suo ultimo sistema missilistico da artiglieria pesante, il Sarmat, un’arma concepita per operare in condizioni di massima velocità e flessibilità tattica. Il sistema, presentato ufficialmente dal colosso statale Rostec, è stato progettato per essere pronto al lancio in appena 180 secondi, un tempo record che ne definisce la filosofia operativa. Il debutto internazionale in Arabia Saudita non è casuale: rappresenta una scelta strategica di espansione del mercato militare russo, mirata a consolidare alleanze in Medio Oriente e a mostrare al mondo le capacità tecnologiche del settore difesa del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missile ipersonico russo Sarmat in esposizione a Riyadh: sistema operativo in tre minuti, dettagli tecnici svelati

Approfondimenti su Missile Sarmat

Mosca ha schierato in Bielorussia il missile ipersonico Oreshnik, capace di raggiungere Bruxelles in pochi minuti.

Nella recente escalation tra Ucraina e Russia, Mosca ha annunciato l'impiego del missile ipersonico Oreshnik in un attacco su Kiev.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Missile Sarmat

Russia, perché il missile Oreshnik in Bielorussia non può colpire Kiev (ma minaccia l'Europa): obiettivo Polonia e GermaniaIl 18 dicembre il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha annunciato che il nuovo sistema missilistico russo Oreshnik è entrato ufficilamente in servizio sul territorio bielorusso. Lo ha ... ilgazzettino.it

Ha aiutato Putin a costruire l'Oreshnik: la rivelazione sulla Cina e il missile ipersonico russoSecondo quanto riportato dal Telegraph forniture tecnologiche cinesi avrebbero permesso alla Russia di produrre il missile ipersonico Oreshnik aggirando così le sanzioni occidentali ... msn.com

Il 9 gennaio 2026 la Russia ha lanciato il missile ipersonico Oreshnik contro infrastrutture energetiche e industriali in Ucraina, presentando l’attacco come risposta a un presunto tentativo di colpire una residenza presidenziale. Kiev ha respinto le accuse, def - facebook.com facebook