Mingueza Juve svelati i motivi per il mancato trasferimento a gennaio in casa bianconera C’entra il Barcellona | cos’è successo
La Juventus ha deciso di non acquistare Mingueza a gennaio. La causa principale è il Barcellona, che ha impedito il trasferimento. I bianconeri hanno tentato di portarlo in Italia, ma il club catalano ha stoppato tutto. Ora si aspettano sviluppi futuri, ma il motivo ufficiale resta legato alla volontà del Barcellona di non cedere il giocatore.
Mingueza Juve, questo il motivo che non ha permesso ai bianconeri di affondare il colpo già a gennaio. Le ultime. Il vero obiettivo, quello cerchiato in rosso sull’agenda dell’Amministratore Delegato Damien Comolli, risponde al nome di Oscar Mingueza. È lui il profilo individuato per alzare drasticamente il livello qualitativo della retroguardia. La sua situazione contrattuale lo rende un boccone prelibato: essendo un profilo in scadenza, rappresenta quella combinazione perfetta tra sostenibilità economica e valore tecnico che il nuovo corso bianconero persegue con ostinazione. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Mingueza Juve: il motivo del mancato trasferimento a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juve: le 48 ore di Spalletti e Ottolini. Mateta, En-Nesyri, Beto e Mingueza: cosa sta succedendo in casa bianconera
Le ultime 48 ore di calciomercato alla Juventus sono segnate dalle trattative di Spalletti e Ottolini.
Araujo, l'ex obiettivo Juve fissa il ritorno in campo dopo lo stop per motivi personali: cosa è successo, il 'caso' che tiene banco a Barcellona
Araujo, ex obiettivo della Juventus, si prepara a tornare in campo dopo uno stop legato a motivi personali.
