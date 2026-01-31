Mingueza Juve svelati i motivi per il mancato trasferimento a gennaio in casa bianconera C’entra il Barcellona | cos’è successo

La Juventus ha deciso di non acquistare Mingueza a gennaio. La causa principale è il Barcellona, che ha impedito il trasferimento. I bianconeri hanno tentato di portarlo in Italia, ma il club catalano ha stoppato tutto. Ora si aspettano sviluppi futuri, ma il motivo ufficiale resta legato alla volontà del Barcellona di non cedere il giocatore.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.