Minaccia con un coltello l' amico della vicina di casa

Questa mattina, in un palazzo di Milano, un uomo ha minacciato con un coltello un amico di una vicina di casa. La vittima era entrata nell’edificio per fare visita a una conoscente, quando l’uomo, che si trovava nei pressi, si è avvicinato minacciandola con l’arma. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’aggressore e sequestrato il coltello. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha creato scompiglio tra i residenti.

