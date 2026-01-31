milleproroghe verso estensione dei bonus donne giovani e sud

Il governo sta pensando di allungare le misure di sostegno per donne, giovani e Sud. Si valutano nuovi anni di validità per i bonus già attivi, senza annunciare ancora decisioni definitive. La prossima settimana potrebbe essere quella giusta per capire se le proroghe diventeranno ufficiali.

Il governo italiano sta valutando l’estensione di alcune misure fiscali e sociali già in vigore, tra cui i bonus dedicati alle donne, ai giovani e alle regioni del Sud. L’obiettivo è mantenere in vita strumenti pensati per contrastare le diseguaglianze economiche e territoriali, in un momento di pressione sui bilanci pubblici ma anche di crescente esigenza di politiche attive. I provvedimenti in questione, nati come risposte a crisi specifiche – dall’emergenza sanitaria al calo dei consumi – stanno ora entrando in una fase di revisione all’interno del disegno di legge di bilancio 2025, che prevede il varo del milleproroghe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il governo sta valutando di prorogare di cinque mesi il bonus per donne e giovani, mentre per quanto riguarda l’occupazione femminile si pensa a una estensione di un anno.

Il governo ha deciso di eliminare dal decreto Milleproroghe il rinnovo per il 2026 del bonus giovani under 35 e del bonus donne, due strumenti che incentivano l’assunzione di queste categorie.

