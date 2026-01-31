Milleproroghe dagli aumenti per i medici alle proroghe per i balneari | ecco le possibili novità

Il governo sta lavorando a un nuovo provvedimento, il cosiddetto Milleproroghe, che potrebbe portare alcune novità significative. Tra le misure in ballo ci sono l’estensione della rottamazione quater, la proroga del ravvedimento speciale, e soprattutto le proroghe per le concessioni balneari e degli ambulanti. Anche i medici potrebbero ottenere più tempo per restare volontariamente in servizio. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane, ma le richieste di proroghe sono già sul tavolo.

Un'ulteriore riapertura della rottamazione quater, l'estensione del ravvedimento speciale, la proroga delle concessioni dei balneari e degli ambulanti, la proroga della possibilità per i medici di restare volontariamente fino a 72 anni. Sono alcune delle proroghe su cui la maggioranza insiste, inserendole tra gli emendamenti "segnalati" (quelli su cui si intende andare al voto) al decreto milleproroghe. Viene invece messa da parte la battaglia per rinviare a luglio l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi extra-Ue. Anche se, dopo l'apertura del Ministero dell'Economia, non è escluso che il tema possa essere in qualche modo ripescato.

