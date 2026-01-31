Milleproroghe dagli aumenti per i medici alle proroghe per i balneari | ecco le possibili novità in arrivo

Questa mattina il governo ha annunciato nuove misure nel decreto Milleproroghe. Tra le novità ci sono la proroga delle concessioni per i balneari e gli ambulanti, e la possibilità per i medici di continuare a lavorare volontariamente oltre il limite. Si parla anche di riaperture, tra cui la rottamazione quater e l’estensione del ravvedimento speciale. Le decisioni si stanno prendendo proprio in queste ore, con i ministri che stanno definendo gli ultimi dettagli.

Un'ulteriore riapertura della rottamazione quater, l'estensione del ravvedimento speciale, la proroga delle concessioni dei balneari e degli ambulanti, la proroga della possibilità per i medici di restare volontariamente fino a 72 anni. Sono alcune delle proroghe su cui la maggioranza insiste, inserendole tra gli emendamenti "segnalati" (quelli su cui si intende andare al voto) al decreto milleproroghe. Viene invece messa da parte la battaglia per rinviare a luglio l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi extra-Ue. Anche se, dopo l'apertura del Ministero dell'Economia, non è escluso che il tema possa essere in qualche modo ripescato.

