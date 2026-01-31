Milano in piazza contro l’Ice di Trump ai Giochi invernali | La barbarie non può far rima con le Oli

Milano ha visto arrivare in piazza decine di persone che protestano contro la presenza degli agenti dell’Ice durante i Giochi invernali Milano-Cortina 2026. I manifestanti gridano che la barbarie non può essere associata alle Olimpiadi e chiedono che si faccia chiarezza sulla presenza di queste forze statunitensi. La piazza si è riempita in modo compatto, con striscioni e slogan, mentre le forze dell’ordine monitoravano la situazione. Nessun episodio di tensione grave, ma la protesta si fa sentire forte.

Milano ha ospitato una manifestazione di protesta di grande portata contro la presenza degli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) statunitense durante i Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Il corteo, organizzato da sindacati, partiti progressisti e movimenti civici, ha riunito almeno mille persone nel centro storico della città, con un'atmosfera intensa e carica di simbolismo. I manifestanti hanno chiesto al governo italiano di non accogliere alcun rappresentante delle forze dell'ordine americane legate alle politiche migratorie più rigide del mandato di Donald Trump.

