Milano gli abitanti di Rogoredo | Non ce la facciamo più

Da tgcom24.mediaset.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli abitanti di Rogoredo non nascondono la stanchezza. Ogni sera devono fare attenzione a uscire dalla metropolitana, perché le condizioni del quartiere sono diventate insostenibili. Le persone che vivono qui raccontano di sentirsi lasciate soli, di non riuscire più a gestire il disagio quotidiano e di temere per la loro sicurezza. La situazione è ormai insopportabile, e molti chiedono interventi concreti per migliorare la loro vita.

"Noi non ne possiamo più. Si torna alla sera e bisogna fare attenzione ad uscire dalla metropolitana". "Ma il poliziotto cosa doveva fare? Farsi ammazzare?". Assediati da spaccio e degrado, continuano a non sentirsi sicuri nel loro quartiere gli abitanti di Rogoredo, periferia sud di Milano. L'ultima manifestazione di protesta è stata una camminata di solidarietà al poliziotto che ha sparato e ucciso un pusher con un lungo passato criminale che gli stava puntando contro una pistola, in seguito rivelatasi a salve. E ora si teme una escalation di violenza da parte degli spacciatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

milano gli abitanti di rogoredo non ce la facciamo pi249

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, gli abitanti di Rogoredo: "Non ce la facciamo più"

Approfondimenti su Milano Rogoredo

Bernini contestata dagli studenti di Medicina: “Non ce la facciamo più”. La replica della ministra: “Siete dei poveri comunisti”

Gli studenti di Medicina in protesta a Roma e in tutta Italia, lamentando difficoltà crescenti nella seconda prova di ammissione.

Test di Medicina, studenti contestano: “Non ce la facciamo più”. Bernini: “Siete sempre dei poveri comunisti, dimostrate la vostra inutilità”. Riconosciuto errore nella prova di Fisica del secondo appello

Gli studenti di Medicina si sono scagliati contro il test, lamentando le difficoltà e l’impossibilità di affrontarlo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il Bosco di Rogoredo: Dentro i Boschi della Morte

Video Il Bosco di Rogoredo: Dentro i Boschi della Morte

Ultime notizie su Milano Rogoredo

Argomenti discussi: I confini inesistenti: i nove comuni che non sono Milano, ma che in realtà sono Milano; La comunità rom di Chiesa Rossa continua a combattere per il futuro del Villaggio delle rose, nonostante l'ordinanza di sgombero del Comune di Milano; A Milano c'è un posto dove informarsi sul testamento biologico; Al via la grande mostra di Robert Mapplethorpe a Milano.

È ufficiale: Milano è la città con più milionari al mondo, che dimentica però tutti gli altriMilano ha il più alto tasso di milionari al mondo. Ai ricchi piace tantissimo e Milano ama più loro, che tutti gli altri ... fanpage.it

Milano, dubbi sullo studio H&P sul più alto tasso di milionari. Cosa sappiamoIl capoluogo lombardo si colloca sul podio mondiale delle città rifugio dei milionari, con un milionario ogni 12 residenti, secondo il rapporto Henley & Partners pubblicato dal Sole 24 Ore. Spicca ... tg24.sky.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.