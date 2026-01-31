Gli abitanti di Rogoredo non nascondono la stanchezza. Ogni sera devono fare attenzione a uscire dalla metropolitana, perché le condizioni del quartiere sono diventate insostenibili. Le persone che vivono qui raccontano di sentirsi lasciate soli, di non riuscire più a gestire il disagio quotidiano e di temere per la loro sicurezza. La situazione è ormai insopportabile, e molti chiedono interventi concreti per migliorare la loro vita.

"Noi non ne possiamo più. Si torna alla sera e bisogna fare attenzione ad uscire dalla metropolitana". "Ma il poliziotto cosa doveva fare? Farsi ammazzare?". Assediati da spaccio e degrado, continuano a non sentirsi sicuri nel loro quartiere gli abitanti di Rogoredo, periferia sud di Milano. L'ultima manifestazione di protesta è stata una camminata di solidarietà al poliziotto che ha sparato e ucciso un pusher con un lungo passato criminale che gli stava puntando contro una pistola, in seguito rivelatasi a salve. E ora si teme una escalation di violenza da parte degli spacciatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, gli abitanti di Rogoredo: "Non ce la facciamo più"

