Milano gli abitanti di Rogoredo | Non ce la facciamo più
Gli abitanti di Rogoredo non nascondono la stanchezza. Ogni sera devono fare attenzione a uscire dalla metropolitana, perché le condizioni del quartiere sono diventate insostenibili. Le persone che vivono qui raccontano di sentirsi lasciate soli, di non riuscire più a gestire il disagio quotidiano e di temere per la loro sicurezza. La situazione è ormai insopportabile, e molti chiedono interventi concreti per migliorare la loro vita.
"Noi non ne possiamo più. Si torna alla sera e bisogna fare attenzione ad uscire dalla metropolitana". "Ma il poliziotto cosa doveva fare? Farsi ammazzare?". Assediati da spaccio e degrado, continuano a non sentirsi sicuri nel loro quartiere gli abitanti di Rogoredo, periferia sud di Milano. L'ultima manifestazione di protesta è stata una camminata di solidarietà al poliziotto che ha sparato e ucciso un pusher con un lungo passato criminale che gli stava puntando contro una pistola, in seguito rivelatasi a salve. E ora si teme una escalation di violenza da parte degli spacciatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondimenti su Milano Rogoredo
Bernini contestata dagli studenti di Medicina: “Non ce la facciamo più”. La replica della ministra: “Siete dei poveri comunisti”
Gli studenti di Medicina in protesta a Roma e in tutta Italia, lamentando difficoltà crescenti nella seconda prova di ammissione.
Test di Medicina, studenti contestano: “Non ce la facciamo più”. Bernini: “Siete sempre dei poveri comunisti, dimostrate la vostra inutilità”. Riconosciuto errore nella prova di Fisica del secondo appello
Gli studenti di Medicina si sono scagliati contro il test, lamentando le difficoltà e l’impossibilità di affrontarlo.
Il Bosco di Rogoredo: Dentro i Boschi della Morte
Ultime notizie su Milano Rogoredo
Argomenti discussi: I confini inesistenti: i nove comuni che non sono Milano, ma che in realtà sono Milano; La comunità rom di Chiesa Rossa continua a combattere per il futuro del Villaggio delle rose, nonostante l'ordinanza di sgombero del Comune di Milano; A Milano c'è un posto dove informarsi sul testamento biologico; Al via la grande mostra di Robert Mapplethorpe a Milano.
È ufficiale: Milano è la città con più milionari al mondo, che dimentica però tutti gli altriMilano ha il più alto tasso di milionari al mondo. Ai ricchi piace tantissimo e Milano ama più loro, che tutti gli altri ... fanpage.it
Milano, dubbi sullo studio H&P sul più alto tasso di milionari. Cosa sappiamoIl capoluogo lombardo si colloca sul podio mondiale delle città rifugio dei milionari, con un milionario ogni 12 residenti, secondo il rapporto Henley & Partners pubblicato dal Sole 24 Ore. Spicca ... tg24.sky.it
Gli abitanti delle località che ospiteranno i giochi di Milano Cortina non sono stati consultati, le spese sono cresciute e si consumeranno molta acqua ed energia per innevare le piste. Leggi l'articolo di Deník Referendum. http://intern.az/1Phv - facebook.com facebook
Milano capitale mondiale dei milionari: 115mila, 1 ogni 12 abitanti. Più che a New York e Londra x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.