Milano-Cortina sindacati di polizia | Agenti in montagna senza vestiti adeguati

I sindacati di polizia denunciano che gli agenti inviati nelle zone montane per le Olimpiadi di Milano-Cortina non hanno vestiti adeguati. A pochi giorni dall’inizio degli eventi, le forze dell’ordine segnalano che molti agenti si trovano senza l’abbigliamento giusto per affrontare le temperature rigide e le condizioni estreme delle montagne. La preoccupazione cresce mentre si avvicina il momento clou delle Olimpiadi.

A pochi giorni dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, i sindacati di polizia hanno lanciato un allarme urgente riguardo all’equipaggiamento fornito ai propri agenti destinati a operare in zone montane. Mille poliziotti, impegnati nella sicurezza di altissima quota, sono stati inviati al lavoro senza un abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche estreme previste per le Alpi. Le segnalazioni, avanzate da mesi, non hanno trovato risposta concreta da parte delle autorità competenti, nonostante il termine per la preparazione delle forze sia ormai prossimo allo scadere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

