Milano Cortina possibile ruolo a cerimonia apertura per bambino lasciato a piedi nel bellunese

(Adnkronos) – A quanto si apprende il bambino di 11 anni, costretto a scendere dal bus nel bellunese perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro, potrebbe avere un ruolo nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Cortina. La vicenda ha suscitato polemiche perché il piccolo è stato costretto a percorrere oltre 6 chilometri.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

