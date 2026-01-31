La prima novità di Milano-Cortina dopo l’estate è arrivata in piazza Cairoli. È lo store ufficiale dei Giochi, aperto tra le vetrine del centro. La gente passa, guarda le immagini e si ferma a scattare qualche foto. Nessun evento speciale, solo il primo passo di una lunga corsa che coinvolgerà la città nei prossimi mesi.

Il primo segnale dei Giochi comparso dopo l’estate nel capoluogo lombardo è stato lo store Milano-Cortina in piazza Cairoli. Il cartello avverte che per l’acquisto di gadget olimpici, poca cosa rispetto al megastore di piazza Duomo, si paga solo con Visa. Il sogno di Napoleone che attraverso la direttiva del Sempione immaginava un’unica strada dal Duomo di Milano a Parigi, passando per il Castello Sforzesco e l’Arco della Pace, commissionato all’architetto Luigi Cagnola a immagine dell’Arc de Triomphe di Parigi, è stato interrotto dalla frenesia commerciale dei Giochi invernali. Oggi il sogno napoleonico è realizzato dal neocolonialismo di Trump dal Venezuela alla Groenlandia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Milano-Cortina, «Odi il festivo Tumulto pastoral?»

