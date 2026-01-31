Milano-Cortina 2026 con le Pmi sul podio della sport economy
A Milano e Cortina si lavora già da tempo per portare alle Olimpiadi del 2026. Dietro il grande evento, ci sono tante piccole imprese e lavoratori che ogni giorno si impegnano, spesso senza farsi vedere. Sono loro a tenere in piedi l’economia legata allo sport, e senza di loro tutto il progetto sarebbe più difficile da realizzare.
Dietro al simbolo universale dei cinque cerchi olimpici ci sono migliaia di mani e di intelligenze che lavorano lontano dai riflettori. E’ l’altra faccia delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, emersa al convegno di Confartigianato “Cinque cerchi, mille mani. L’intelligenza artigiana nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026”, che si è tenuto ieri a Milano. Un racconto che sposta lo sguardo dagli atleti alle imprese e restituisce centralità ad artigiani e Pmi, protagonisti della sport economy italiana. I dati, elaborati da Confartigianato, parlano chiaro: i prodotti e i servizi legati allo sport sono realizzati da 25. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
