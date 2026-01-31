Questa mattina a Milano si è svolta la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026. Tra i partecipanti, un bambino di Belluno ha attirato l’attenzione. La sua presenza ha fatto parlare molto, anche se le modalità con cui è stato coinvolto sono state oggetto di discussione. La notizia, diffusa dall’agenzia ANSA, ha fatto il giro dell’Italia in poche ore.

È stata l'agenzia ANSA a riportare la notizia. La vicenda è divenuta di dominio nazionale nel giro di poche ore e ha sollevato numerose discussioni a causa delle modalità con cui si è sviluppata. Avviate le indagini dalla Procura di Belluno La Fondazione Milano Cortina 2026 ha deciso di estendere l’invito alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi al bambino di Belluno, 11enne lasciato a piedi sotto la neve dall’autista del bus. La motivazione è legata alla mancanza del ticket da parte del giovane, tra l’altro a prezzo maggiorato in occasione dei Giochi Olimpici. La famiglia del bambino ha accettato entusiasta la proposta mentre l’azienda di trasporti ha provveduto ad avviare i dovuti accertamenti circa lo spiacevole episodio verificatosi a Belluno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina 2026, bambino di Belluno ospite alla cerimonia inaugurale

Il bambino di Belluno, che aveva dovuto tornare a casa a piedi sotto la neve perché aveva preso il biglietto sbagliato, parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Un bambino di Belluno, fatto scendere da un autobus sotto la neve, avrà un ruolo speciale alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026.

