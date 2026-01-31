RedBird Capital ha concluso il rifinanziamento del prestito legato all’acquisto dell’AC Milan. L’operazione da 550 milioni di euro permette al club di rafforzare la propria situazione finanziaria e di avere più margine di manovra nel prossimo futuro.

RedBird Capital Partners ha annunciato di aver completato il rifinanziamento del vendor loan legato all’acquisizione dell’AC Milan, un passaggio che rafforza la struttura finanziaria del club e ne aumenta la flessibilità nel medio-lungo periodo. Il rifinanziamento riguarda il prestito concesso da Elliott a RedBird al momento dell’acquisizione del Milan e prevede la sua sostituzione con un nuovo finanziamento istituzionale strutturato da Comvest Credit Partners. In questo modo RedBird estingue integralmente il debito verso Elliott, affidandosi a un nuovo creditore e semplificando la propria architettura finanziaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Milan, rifinanziato il debito: RedBird chiude il prestito Elliott con un’operazione da 550 milioni

Approfondimenti su AC Milan

RedBird Milan si appresta a completare il passaggio societario, con Comvest pronta a rilevare il debito da Elliott.

Matteo Moretto ha illustrato le recenti evoluzioni legate a RedBird e Elliott, evidenziando la possibile conclusione dell’accordo per il pagamento del debito.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su AC Milan

Argomenti discussi: RedBird completa il rifinanziamento del Milan; Milan, RedBird completa il rifinaziamento del debito: esce Elliott entra Comvest; Milan, Cardinale rifinanzia il debito con Comvest: Elliot lascia il Cda; Milan, entra Comvest al fianco di RedBird: rifinanziato il debito da 550 milioni con Elliott.

La mossa di Cardinale. La Gazzetta: Comvest con Redbird, debito rifinanziato. Elliot esce dal MilanQuella di ieri è stata una giornata super frenetica in quel di Casa Milan, non solo sul fronte calciomercato ma anche, e forse soprattutto, su quello societario, visto che è ... milannews.it

Milan, entra Comvest al fianco di RedBird: rifinanziato il debito da 550 milioni con ElliottComvest, piattaforma canadese di private credit affiancherà RedBird andando a sostituire Elliott nel piano di rifinanziamento del debito da 550 mln ... eurosport.it

BYE BYE ELLIOTT – IL FONDO REDBIRD, PROPRIETARIO DEL MILAN, HA COMPLETATO IL RIFINANZIAMENTO DEL DEB x.com

Nelle ultime 24 ore nel mondo Milan qualcosina è successo. 1. Il rifinanziamento è completo: Elliott saluta, entra Comvest, che insieme a RedBird dirigerà il Milan del presente e del futuro. 2. In un lampo si è praticamente chiuso per Jean-Philippe Mateta, per c - facebook.com facebook