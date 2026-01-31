Milan rifinanziato il debito | RedBird chiude il prestito Elliott con un’operazione da 550 milioni

RedBird Capital ha concluso il rifinanziamento del prestito legato all’acquisto dell’AC Milan. L’operazione da 550 milioni di euro permette al club di rafforzare la propria situazione finanziaria e di avere più margine di manovra nel prossimo futuro.

RedBird Capital Partners ha annunciato di aver completato il rifinanziamento del vendor loan legato all’acquisizione dell’AC Milan, un passaggio che rafforza la struttura finanziaria del club e ne aumenta la flessibilità nel medio-lungo periodo. Il rifinanziamento riguarda il prestito concesso da Elliott a RedBird al momento dell’acquisizione del Milan e prevede la sua sostituzione con un nuovo finanziamento istituzionale strutturato da Comvest Credit Partners. In questo modo RedBird estingue integralmente il debito verso Elliott, affidandosi a un nuovo creditore e semplificando la propria architettura finanziaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Argomenti discussi: RedBird completa il rifinanziamento del Milan; Milan, RedBird completa il rifinaziamento del debito: esce Elliott entra Comvest; Milan, Cardinale rifinanzia il debito con Comvest: Elliot lascia il Cda; Milan, entra Comvest al fianco di RedBird: rifinanziato il debito da 550 milioni con Elliott.

