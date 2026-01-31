Milan protagonista al convegno ADISE | gestione e prevenzione dell’atleta

A Milano si è tenuto il convegno ADISE dedicato alla gestione e prevenzione degli atleti. Tra i partecipanti, anche Stefano Mazzoni, responsabile sanitario del Milan, che ha portato l’esperienza del club e discusso delle sfide legate alla salute dei calciatori. La giornata ha visto confronti tra esperti e professionisti, con l’obiettivo di migliorare le pratiche di cura e prevenzione nel calcio.

Tra i vari volti presenti, spiccava un nome ben conosciuto all'interno del Milan: Stefano Mazzoni, responsabile sanitario dei rossoneri, che ha deciso di intervenire in qualità di vicepresidente di LAMICA, l'associazione Medici Italiani del Calcio. Contributo che ha acceso enormemente i riflettori su una tematica molto importante. LEGGI ANCHE: Milan, ecco chi è Cissè: le caratteristiche del talento. E le prospettive col Diavolo .>>> . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

