Milan protagonista al convegno ADISE | gestione e prevenzione dell’atleta

A Milano si è tenuto il convegno ADISE dedicato alla gestione e prevenzione degli atleti. Tra i partecipanti, anche Stefano Mazzoni, responsabile sanitario del Milan, che ha portato l’esperienza del club e discusso delle sfide legate alla salute dei calciatori. La giornata ha visto confronti tra esperti e professionisti, con l’obiettivo di migliorare le pratiche di cura e prevenzione nel calcio.

