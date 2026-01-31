Milan protagonista al convegno ADISE | gestione e prevenzione dell’atleta
A Milano si è tenuto il convegno ADISE dedicato alla gestione e prevenzione degli atleti. Tra i partecipanti, anche Stefano Mazzoni, responsabile sanitario del Milan, che ha portato l’esperienza del club e discusso delle sfide legate alla salute dei calciatori. La giornata ha visto confronti tra esperti e professionisti, con l’obiettivo di migliorare le pratiche di cura e prevenzione nel calcio.
Tra i vari volti presenti, spiccava un nome ben conosciuto all'interno del Milan: Stefano Mazzoni, responsabile sanitario dei rossoneri, che ha deciso di intervenire in qualità di vicepresidente di LAMICA, l'associazione Medici Italiani del Calcio. Contributo che ha acceso enormemente i riflettori su una tematica molto importante. LEGGI ANCHE: Milan, ecco chi è Cissè: le caratteristiche del talento. E le prospettive col Diavolo .>>> . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Milan Calcio
Montesarchio protagonista al convegno ‘Borghi – Building Opportunities for Rural Growth’ dell’Università Vanvitelli
"Fate presto. Dalla memoria alla prevenzione": ad Avellino convegno sul terremoto dell'Irpinia
Ultime notizie su Milan Calcio
Milan, Mazzoni al convegno ADISE: Gestione e prevenzione fondamentali per valorizzare il calciatoreNel contesto degli eventi milanesi dedicati al calciomercato, si è tenuto il convegno ADISE dal titolo Gestione del calciatore come asset di mercato: performance, prevenzione ... milannews.it
Il Milan e la gestione del calciatore: prevenzione e sostenibilitàIl responsabile sanitario del club rossonero, Stefano Mazzoni, al convegno ADISE sul lavoro strutturato e la prevenzione ... milanlive.it
Repost • @eurosportitalia ANCORA UN FENOMENALE JONATHAN MILAN Ancora una volata all’AlUla Tour 2026 e ancora Jonathan Milan protagonista. Dopo il successo nella prima tappa, il leader della Lidl–Trek si impone con autorità anche n facebook
#RomaMilan 0-0 (45'): @mmseize protagonista. Dov'è l'attacco | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieAEniLive @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maignan x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.