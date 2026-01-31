Oggi a Milanello si festeggia un compleanno speciale. Alessandro Longoni, il giovane portiere del Milan Primavera, ha spento 18 candeline. La squadra gli ha fatto gli auguri e lui si prepara a continuare a crescere tra i pali con entusiasmo.

Giornata speciale quella di oggi a Milanello: il portiere del Milan Primavera, Alessandro Longoni compie 18 anni, un traguardo molto importante. Il portiere rossonero, classe 2008, è uno tra i migliori prospetti del panorama calcistico italiano. LEGGI ANCHE: Milan, ecco chi è Cissè: le caratteristiche del talento. E le prospettive col Diavolo .>>> Quest'anno, con la primavera rossonera, il giovane ha totalizzato 16 presenze tra campionato e Coppa Italia, giocando per ben 1140 minuti. Il settore giovanile del Milan, in occasione di questo importante traguardo, ha voluto fare gli auguri al giovane tramite un post pubblicato sul proprio profilo social scrivendo: "Traguardo speciale per Alessandro, buon 18esimo compleanno!". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Primavera, tanti auguri a Longoni: il giovane portiere compie 18 anni

Approfondimenti su Milan Primavera

Il Milan festeggia 126 anni di storia, passione e successi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milan Primavera

Tanti auguri a Lorenzo Torriani che oggi compie 21 anni!Giornata di festa in casa Milan, oggi nel giorno della ripresa degli allenamenti in vista del prossimo impegno in trasferta contro il Bologna che è in programma martedì ... milannews.it

Maldini compie 50 anni: gli auguri del Milan e dei suoi ex compagniNel Maldini-day, giorno del cinquantesimo compleanno della leggenda del Milan Paolo Maldini, non sono mancati numerosi messaggi d’auguri al glorioso capitano rossonero e della Nazionale. Tanti i ... gianlucadimarzio.com

Primavera, Cullotta: “Spero di confermare la fiducia della società, Milan seconda famiglia. Ecco dove devo migliorare” facebook

La crescita dei sotto età: focus su Milan Primavera, questo il lavoro svolto da Mister Renna x.com