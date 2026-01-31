Milan Primavera tanti auguri a Longoni | il giovane portiere compie 18 anni
Oggi a Milanello si festeggia un compleanno speciale. Alessandro Longoni, il giovane portiere del Milan Primavera, ha spento 18 candeline. La squadra gli ha fatto gli auguri e lui si prepara a continuare a crescere tra i pali con entusiasmo.
Giornata speciale quella di oggi a Milanello: il portiere del Milan Primavera, Alessandro Longoni compie 18 anni, un traguardo molto importante. Il portiere rossonero, classe 2008, è uno tra i migliori prospetti del panorama calcistico italiano. LEGGI ANCHE: Milan, ecco chi è Cissè: le caratteristiche del talento. E le prospettive col Diavolo .>>> Quest'anno, con la primavera rossonera, il giovane ha totalizzato 16 presenze tra campionato e Coppa Italia, giocando per ben 1140 minuti. Il settore giovanile del Milan, in occasione di questo importante traguardo, ha voluto fare gli auguri al giovane tramite un post pubblicato sul proprio profilo social scrivendo: "Traguardo speciale per Alessandro, buon 18esimo compleanno!". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
