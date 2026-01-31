Milan Mateta sempre più vicino | estate blindata gennaio possibile

Il Milan si prepara ad accogliere il suo nuovo attaccante. Dopo settimane di trattative, il club rossonero ha praticamente chiuso l’accordo con Jean-Philippe Mateta, che potrebbe arrivare già a gennaio. Intanto, l’estate sarà blindata, e si lavora per mettere a punto ogni dettaglio prima dell’ingaggio. I tifosi aspettano con ansia, ma già si parla di un possibile colpo a gennaio.

Il Milan ha messo le mani sul prossimo centravanti e Jean-Philippe Mateta è sempre più vicino a vestire il rossonero. L’operazione è stata impostata e praticamente definita grazie a un blitz a Londra, con un accordo già raggiunto con il Crystal Palace per l’estate sulla base di 35 milioni di euro. C’è anche l’intesa di massima con il calciatore, pronto a firmare un contratto triennale da 3-3,5 milioni netti a stagione più bonus. La finestra di gennaio resta aperta. La trattativa, però, potrebbe non fermarsi all’estate. Il Milan valuta seriamente la possibilità di anticipare l’arrivo di Mateta già negli ultimi giorni di gennaio, pagando un extra per chiudere subito. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, Mateta sempre più vicino: estate blindata, gennaio possibile Approfondimenti su Milan Mateta Calciomercato, news di oggi in diretta: la Juve vuole Mateta e sfida il Napoli per En-Nesyri, Roma sempre su Dragusin. Inter, Jakirovic più vicino Le ultime notizie dal calciomercato di oggi, 20 gennaio 2026, offrono aggiornamenti sulle principali trattative delle squadre di Serie A. Vlahovic Juventus, possibile separazione a zero in estate: il rinnovo si fa sempre più complicato. Il motivo La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Mateta al Milan caratteristiche tecniche, quanto costa, ingaggio e carriera Ultime notizie su Milan Mateta Argomenti discussi: Calciomercato: Milan vicinissimo a Mateta, Lookman verso il Fenerbahce. Napoli su Alisson; Milan, scatto per Mateta: bloccato per giugno, può arrivare anche subito; Milan, idea Mateta per l'attacco: ecco la strategia dei rossoneri; Mateta verso il Milan: assenza col Palace e trattativa in salita. Dall'estero, Mateta sempre più Milan: ha chiesto di non essere convocato contro il Nottingham ForestContinuano le voci che avvicinano sempre più Jean-Philippe Mateta al Milan. Infatti, come riportato dal collega inglese Jen Jacobs, l’attaccante francese ha chiarito al Crystal Palace ... milannews.it Milan sempre più vicino a Mateta: non convocato dal Palace, l'agente è atteso in ItaliaIl Milan è sempre più vicino ad accogliere un nuovo attaccante tra i propri ranghi: dopo aver preso Fullkrug a inizio sessione di calciomercato. tuttomercatoweb.com #Mateta- #Milan più veloce della luce! No stop per tutti gli accordi x.com MP VIDEO – Tare lascia Casa Milan. Giornata ricca di novità rossonere: da Maignan a Mateta, ma anche RedBird… Tutto qui - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.