Milan-Mateta il punto sulla trattativa Disasi affare possibile?

Il Milan torna a parlare con l’agente di Mateta, cercando di capire se ci sono ancora i margini per portarlo a Milano. La trattativa è in fase di stallo, ma non si sono ancora arresi. Oggi, nel corso di Super Blitz, sono emersi nuovi dettagli e i dirigenti rossoneri continuano a monitorare la situazione, valutando ogni passo prima di fare una mossa definitiva.

Nuova puntata di Super Blitz, il nostro appuntamento quotidiano con le principali trattative di mercato della giornata. Il Milan insiste per Mateta e valuta Disasi come profilo per la difesa. L’Inter fa muro su Dumfries, frenando l’interesse del Liverpool, mentre la Juve si assicura un colpo per il futuro, in attesa di sviluppi sul fronte Kolo Muani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Jean-Philippe Mateta, attaccante francese, è un possibile obiettivo di Milan e Juventus durante la sessione di calciomercato invernale.

La Juventus continua a monitorare con attenzione l’attaccante Mateta del Crystal Palace, considerato il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo.

Fabrizio Romano: Mateta ce la sta mettendo tutta per andare al Milan ma manca il via libera del Palace. Larsen operazione bloccataFabrizio Romano e Matteo Moretto, in un video su YouTube, fanno il punto sulla situazione Mateta. Il Milan è d'accordo con giocatore e procuratore e nel frattempo aspetta il via libera ... milannews.it

Ultim’ora Milan, arriva la risposta del Crystal Palace per l’affare Mateta!I rossoneri sono notoriamente interessati all'attaccante francese e stanno lavorando per portarlo in Italia nelle prossime ore. spaziomilan.it

Di Marzio: "Mateta-Milan, trattativa al momento bloccata: il Crystal Palace non ha ancora trovato il sostituto" x.com

Pianetamilan.it. . #Mateta si allontana, #Disasi si avvicina Le ultime da Casa Milan dal nostro Stefano Bressi - facebook.com facebook